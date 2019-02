Huy: plus de 4000 élèves réunis pour le climat

C’est le huitième jeudi où des milliers d'élèves du secondaire marchent dans les rues des grandes villes. Ils marchent toujours en faveur du climat. Cette fois, le rendez-vous est donné à Anvers, la ville de rassemblement. D'autres lieux de rendez-vous sont fixés notamment à Liège et à Huy.

Du côté de Huy, ce sont plus de 4000 élèves qui ont répondu à l'appel dans cette ville d’un peu plus de 20.000 habitants. Les jeunes manifestants réclament des mesures concrètes afin de lutter contre la pollution et le réchauffement climatique.

Parmi les manifestants, des élèves du secondaire mais également des élèves de primaire. Wendy Embrechts, institutrice à l'école Don Bosco d'Amay, a proposé à ses jeunes élèves de 4ème primaire d'assister à la marche : "Ils sont très jeunes, ils ont entre 9 et 10 ans mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire pour autant. Aujourd'hui, ils sont venus pour se faire entendre et se faire voir. J'ai juste proposé l'idée mais je pense que l'envie, elle est là en eux et c'était l'occasion pour eux de s'exprimer".

Tous ces jeunes, de tous les âges confondus, sont venus avec leurs messages destinés aux politiciens : " Il faut réagir sinon il n’y aura pas de futur. Il faut utiliser plus les éoliennes, les panneaux solaires et arrêter de couper les arbres. Pour les endroits tout près, arrêter d’utiliser des voitures et prendre son vélo ", réclame Théo, élève de 4ème primaire. " Je suis venue pour sauver la terre. Je suis habillée avec un t-shirt vert qui est la couleur de notre école mais aussi la couleur de la nature ", ajoute Lydia, élève de 4ème primaire.