Huy: plus de 400 élèves de primaire sur la Grand-Place pour les "Tambours pour la paix"

La Grand-Place de Huy a accueilli 449 élèves de primaire, issus de 9 établissements différents ce jeudi pour la manifestation "Les tambours pour la paix". La Ville de Huy et le centre culturel de l'arrondissement organisent cet évènement depuis 19 ans, à la date du 21 mars, jour du printemps. La mobilisation a pour but d'inviter les jeunes à s'unir pour construire l'avenir. Cette année, le thème était lié à l'environnement.

"Chaque année, les enseignants choisissent une thématique. Cette année, c'est l'environnement avec le thème "Mon geste pour protéger ma terre". Chaque classe venait expliquer son geste pour la sauvegarde de la planète et du climat. Tout le monde a pu partager son expérience", a expliqué Aurélien Juen, animateur au Centre culturel. Les élèves ont également chanté, récité des poèmes et lâché des bulles. Le bourgmestre de Huy, Christophe Collignon, s'est pris au jeu et a participé à l'action, en lâchant lui aussi quelques bulles.À la fin, chaque établissement est reparti avec un jeune arbre. Les enfants ont été invités à les planter sur le site de leur école.