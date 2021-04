Huy : plus de 15 millions d'euros pour changer le visage du quartier de Statte

Plus de 15 millions d’euros, c’est ce que va investir Huy dans le réaménagement complet du quartier de Statte.

Statte, ce n’est pas seulement une gare et une nationale, c’est un quartier où vivent de nombreux Hutois et c’est d’ailleurs avec eux, en prenant leur avis, que la ville et le bureau d’études Agora ont repensé tout le quartier.

D’idée en 2013, la transformation de Statte est devenue une série d’une vingtaine de fiches projets présentées en conseil communal, lundi, par le bureau d’études AGORA.

Améliorer le cadre de vie, les entrées du quartier

L’objectif c’est d’améliorer le cadre de vie des habitants. Comment ? En aménageant, par exemple, un chemin bucolique le long de la Mehaigne, en diminuant la pression automobile sur le parvis de l’église, en améliorant l’éclairage, en repensant aussi la place de la gare et son parking.

On va également créer du logement et des services avec la reconversion de l’ancien Cefa, le nouveau bâtiment de l’Autobus ou une nouvelle construction rue Dubois, tout cela pour du logement, une crèche et des commerces.

Les jeunes ne seront pas oubliés. La transformation de l’ancien Agora space en parc vient d’ailleurs d’obtenir son permis d’urbanisme. Il s’agira de poser de nouveaux modules de jeux pour les plus petits, des goals de mini-foot et panier de basket pour les plus grands.

Au total, plus de 15 millions d’euros dont une grosse partie en subsides sont prévus avec des projets qui vont s’étaler sur plusieurs années pour complètement changer le visage de ce quartier.