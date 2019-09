Huy: les tilleuls des avenues Delchambre et Godin-Parnajon vont-ils pouvoir être sauvés?

C'est un des poumons verts à l'entrée de Huy. L'avenue Delchambre et l'avenue Godin-Parnajon sont bordés d'une centaine de tilleuls plutôt mal en point. Une nouvelle expertise va être réalisée pour déterminer s'il faut les abattre ou s'ils peuvent être sauvés.

Selon le dernier diagnostic, réalisé en 2015 à l'initiative de la Région wallonne, il fallait envisager de remplacer ces tilleuls malades dans un délai de 4 ou 5 ans. Et on y est. Mais avant de prendre une décision peut-être radicale, la ville veut réaliser une nouvelle étude sanitaire.

Ces arbres remarquables souffrent en fait d'un mal qui nous guette tous: la vieillesse. Et en plus, ils n'ont pas eu la vie facile. Eric Dosogne, échevin des travaux à la ville Huy: "Les bus y ont stationné pendant des années et, à l'époque, on n'arrêtait pas les moteurs, on les laissait tourner, et les voitures stationnaient au pied des arbres et écrasaient de ce fait les racines. Et je peux vous dire qu'au niveau de la ville, on n'a aucun plaisir évidemment à devoir annoncer qu'on devrait par exemple couper les arbres".

Ces vieux tilleuls ont aussi été victimes de ce qu'on appelle un "stress hydrique", conséquence de deux années très sèches.

Ils devraient passer sous la loupe des experts d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.