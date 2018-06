Huy: les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au métier d'apiculteur

Ils étaient une vingtaine à avoir reçu leur diplôme hier. Des apiculteurs en herbe, formé au Rucher école de Huy, en Province de Liège. Il s’agit d’une formation qui se fait en deux ans, les week-ends et en cours du soir. L'école existe depuis 30 ans tout pile mais le profil des apprenants à bien changé au fil du temps. Ce changement dans le profil de ses élèves, Thierry Kinet, le professeur, l’a évidemment constaté. Les pensionnés ne sont plus les seuls à s’inscrire. Les curieux non plus. Ces deux dernières années, les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la discipline. Ils sont prêts à y consacrer du temps et de l'argent. Ceux qui suivent ses cours comptent vraiment installer quelques ruches dans leur jardin.