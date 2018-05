Huy: les Ecolos présentent leur liste complète

A Huy, les Ecolos viennent de présenter leur liste pour les prochaines élections communales. Elle s'intitule "Place aux Verts". Une liste emmenée par trois conseillers sortants, à savoir dans l'ordre, Rodrigue Demeuse, 25 ans qui est assistant à l'Unamur et avocat au barreau de Liège. Delphine Bruyère, 38 ans, maman de 3 enfants et qui exerce la profession d'opticienne dans le centre de Huy et Samuel Cogolati, 28 ans , chercheur en droits de l'homme à la KULeuven.

Cette liste est également emmenée par un jeune puisque son candidat bourgmestre est âgé de 25 ans.

La liste sera poussée par Marc Hody, l'actuel chef de groupe au conseil provincial.