Huy: les agents de la ville sensibilisés à la lutte contre le radicalisme violent

D'où vient le radicalisme islamiste violent? Est-il majoritaire ou minoritaire? Qui séduit-il et pourquoi? Comment repérer un jeune en train de se radicaliser? C'est à toutes ces questions que tente de répondre le référent radicalisme de la ville de Huy.

Ce lundi, il donnait une formation de deux heures aux employés du CPAS. Nous y avons assisté. "J'ai des exemples concrets de parents qui ont osé parler du cas au niveau supérieur" explique le référent. "C'est le meilleur moyen. Contrer le processus de radicalisation le plus tôt possible".

Andrea Polizzi est référent radicalisme à Huy. Par séances de deux heures, il forme les agents de la ville, ici, ceux du CPAS. Il s'agit de voir qui sont les islamistes violents, d'où ils viennent, ce qui les motive, plus quelques signes pour les repérer: "J'ai donné quelques exemples liés notamment aux discours par rapport au rejet démocratique, au fait de ne plus écouter la musique du jour au lendemain, de critiquer le système électoral".

Des repères pour détecter les signes de radicalisation

Une formation intéressante, comme en témoigne Marie-Claire Bernard, directrice du centre public d'action sociale de Huy: "Ce qui était intéressant, c'était de voir d'où vient cette mouvance terroriste. Ça peut expliquer un certain nombre de choses. Abattre certains de nos préjugés. Et, pour les travailleurs sociaux, c'était d'avoir des repères qui leur permettaient de détecter des signes de radicalisation puisque les travailleurs sociaux sont appelés à rencontrer des personnes. Et d'avoir, au travers des entretiens individuels, des signes qui annonceraient une radicalisation en cours".

Et quand ils repèrent quelqu'un qui est sur la pente glissante, que doivent faire les agents de la ville? "En référer directement à la directrice de l'institution, qui ensuite, m'en réfère" répond Andrea Polizzi. "Et ce cas sera discuté au sein de la CSIL". La CSIL, soit la "cellule de sécurité intégrale locale". Une cellule placée sous l'autorité du bourgmestre et qui a été créée pour prévenir le radicalisme violent.