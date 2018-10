Huy: le PS est en pleine réflexion, tout est encore possible

La tendance est nettement marquée à Huy. Même si le PS n'a pas de majorité absolue, il reste le parti fort, suivi par Écolo qui ne s'attendait pas à une telle progression. Si jusqu'il y a peu la majorité était composée d'une tripartite (PS-MR-idHuy), les résultats de ce 14 octobre pourraient redistribuer les cartes. Les discussions sont en cours.

Vu le score personnel de Christophe Collignon (2.198 voix) et les douze sièges de la liste PS, le maïeur rempile pour un nouveau mandat à la tête de la Ville de Huy. "On est ouvert à tout. Je suis actuellement au Parti. Rien n'est encore véritablement décidé", a déclaré Christophe Collignon ce lundi après-midi.

Écolo de son côté fait une percée remarquable en obtenant sept sièges. Les écologistes se réjouissent de la confiance accordée par la population hutoise.

"C'est un signal clair de l'électeur. De notre côté, on va tout faire pour faire respecter ce signal-là. On a rencontré Christophe Collignon ce matin et on va prendre le temps. La situation aurait pu être différente, mais ici elle est limpide. Il n'y a pas d'autres solutions si on veut respecter le choix de l'électeur et le signal qui a été lancé", a ajouté Samuel Cogolati.

Quoiqu'il en soit, Écolo ambitionne d'avancer avec une majorité progressive. Si un accord était trouvé entre le PS et Écolo, ils auraient à eux deux 19 sièges sur les 27 qui composent le conseil communal.