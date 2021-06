Huy: le plan canicule est prêt

Plus de 30 degrés ce mercredi et les prochains jours : plaisant, mais pas forcément sans risques. Les fortes chaleurs sont de retour et la Ville de Huy est prête à venir en aide aux personnes les plus fragilisées.

►►► À lire aussi : Quels sont les réflexes à avoir en période de forte chaleur ?

Les Hutois et Hutoises de plus de 75 ans ont reçu un courrier qui les invite à s’inscrire gratuitement au plan canicule. Celui-ci est déclenché après plusieurs jours avec des températures dépassant les 25°. Pour l’instant, nous sommes toujours en période de vigilance. Mais tout est fin prêt, comme l’explique Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction à Huy.

Que prévoit le plan canicule ?

"Nous contactons les personnes de plus de 75 ans et les personnes qui ont des pathologies dangereuses pour leur santé", détaille le bourgmestre f.f. "Nous leur passons un coup de fil tous les jours. Cela nous permet de dialoguer et s’ils ont des besoins spécifiques, on s’arrange pour y répondre ou on voit avec les personnes de contact qu’elles nous ont renseignées pour faire des courses ou leur rendre service."

Eric Dosogne précise que les appels réguliers permettent d’éviter l’isolement des personnes qui ont peu de contact avec l’extérieur. "Cela les rassure de savoir qu’elles sont écoutées et qu’on est là au besoin."

Ce service sera disponible jusqu’au 30 septembre.