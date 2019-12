Huy : le jardin du curé et l'exposition sur les santons font recette

"Un Liegeois collectionnait les santons depuis l’âge de 6 ans. A son décès inopiné son frère et sa sœur, connaissant mes "hivernales" et les expositions que j’organise, ont décidé de m’offrir toute la collection pour la faire vivre. Une collection magnifique : quelque 1000 santons. A la Collégiale, j’ai mis en scène une grande partie de cet ensemble dans la nouvelle salle aménagée sous le Rondia en complément du Trésor installé dans la crypte romane de la Collégiale".

Le jardin du curé et le presbytère sont ouverts au public samedi et dimanche après midi - © Marc Mélon

Par ailleurs, comme chaque année, le Jardin du Curé ouvre ses portes au public. Qu’avez-vous privilégié cette année ?

"Le jardin est habité par des installations éphémères, de grosses boules en élagage de vignes notamment et des parterres de fausses tulipes qui paraissent être du verre taillé mais ce sont des bouteilles recyclées. Dans le presbytère, le décor est toujours très baroque, privilégiant le mélange d’objets et de mobilier : l’accumulation et les associations caractérisent ces mises en scène. Chaque pièce est un véritable cabinet de curiosité. Une magnifique crèche sicilienne, œuvre unique du 19e siècle, présente étonnamment la Vierge assise et allaitant l’Enfant Jésus".

Combien faut-il de temps pour décorer le presbytère ?

"Oh… Je ne compte pas les heures… Petit à petit, lorsque j’ai un moment de loisir dès l’automne, je crée ce décor pour, finalement, "camper" dans ma maison envahie par ces décors. Le résultat : une féerie qui étonne toujours même les habitués".

Le jardin du curé et le presbytère (église Saint-Pierre à Huy) sont ouverts au public, les samedis et dimanches de 14 à 18 heures.

L’exposition sur les santons est ouverte au public à la Collégiale de Huy, les samedis et dimanches de 10 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Tous les jours sauf le lundi.