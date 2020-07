Huy : le complexe cinématographique Kihuy a rouvert ses portes ce 1er juillet

Les cinémas pouvaient rouvrir ce lundi. Cela a notamment été le cas pour le Kihuy. Le complexe cinématographique fait partie du groupe Imagix depuis 2018. Il a été largement rénové durant le confinement. Ce mercredi, il n’a pas enregistré de grosse affluence pour les premières séances. Le public présent était surtout familial.

Nous avons recueilli quelques commentaires auprès de ces spectateurs, heureux de retrouver les salles obscures : "C’est agréable, c’est une autre ambiance que devant la télé à la maison, c’est plus grand, plus spacieux plus confortable. Je me demandais s’il ne fallait pas mettre un masque, mais on m’a dit non. Je suis venu sans crainte. Je savais bien qu’il n’y aurait pas beaucoup de monde pour la reprise et parce qu’il y a des distanciations dans la salle etc.", "Supercontente, ça fait du bien pour les enfants, surtout quand il pleut." Des enfants venus voir "Vic le Viking" et qui confirment : "Oui, on est très contents de retourner au cinéma.". Ces adolescents expliquent, eux : "On s’ennuyait aussi." "C’est vraiment le pur hasard, on ne devait pas venir normalement, mais on n’avait rien à faire comme il pleuvait.".

Quant à Jan Staelens, le patron d’Imagix, il affiche son contentement : "On est quand même sacrément heureux de pouvoir rouvrir avec notre personnel. Le masque n’est pas obligatoire mais on envisage quand même de le faire respecter. Notre personnel est à 100% masqué. D’un autre côté, il y a plein de mesures. Dès le moment où vous rentrez, vous allez remarquer toutes les mesures qui sont indiquées. Mais on a essayé de trouver le moyen de ne pas bloquer le bon fonctionnement d’un cinéma. Une des règles les plus importantes, c’est le fait qu’on vous conseille vraiment d’acheter vos tickets à la maison, sur l’application ou sur le site web. Si vous n’avez pas encore votre ticket, on a doublé le nombre de caisses automatiques dans le hall d’entrée. Donc à ce moment-là, vous achetez votre ticket sur place, mais toujours avec paiement par carte. Les horaires sont décalés maintenant, donc au lieu d’avoir quatre séances fixes par jour, ça commence déjà à 13 heures pour arriver à 22 heures."

Impossible, par ailleurs, de ne pas remarquer les flacons de gel hydroalcoolique disposés un peu partout dans le complexe Kihuy.