Huy lance sa saison touristique : "le mur is just the beginning"

A Huy, "le mur is just the beginning"… C’est le slogan adopté par la cité mosane pour lancer sa saison touristique. Un été un peu particulier à cause de la crise du covid. La ville a voulu s’adapter. D’autant plus qu’elle veut faire à terme du tourisme, un outil de redéploiement économique en prévision de la fin du nucléaire. A Huy, sécurité sanitaire oblige ; pas de festival d’art cet été, ni de 15 août ni de festival Les unes fois d’un soir… La ville a dû adapter son offre touristique. Cette année, la ville a choisi de miser sur le plein air autour de 3 thèmes : le célèbre mur de Huy, d’abord. Mais aussi sur le patrimoine et la nature.

Pas de "Festival d’Art" cet été dans la cité mosane, ni de festival "Les Unes Fois d’un Soir"… La ville a dû adapter son offre touristique. Christophe Collignon bourgmestre de Huy : "tous les événements d’ampleur comme le 15 août, le feu d’artifice qui rassemble parfois des centaines de milliers de personnes, ont dû être annulés. Si on fait des concerts, ils seront déambulatoires. On va faire en sorte de s’adapter aux circonstances. On s’est dit que cet été allait être particulier et que les gens allaient aller moins à l’étranger et qu’on avait notre carte à jouer." Le festival "Jazz à Huy" aura bien lieu mais sous une autre forme.