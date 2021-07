Huy : la plateforme d’entraide citoyenne sera maintenue après la crise sanitaire

A Huy, la plateforme d’entraide citoyenne lancée en mai 2020, donc durant le premier confinement, perdurera même après la crise sanitaire.

La crise du Covid-19 a révélé des besoins qu’éprouvent au quotidien des personnes isolées. Cela a amené le service prévention de la Ville de Huy a créé une plateforme d’entraide citoyenne. Par son entremise, des bénévoles rendent de petits services à d’autres citoyens. "L’objectif de la plateforme était de mettre en contact des personnes qui avaient besoin d’un service avec des gens qui avaient envie de rendre ce service.", explique Eric Dosogne, le bourgmestre f.f. de Huy, "Et de créer, surtout, un lien social. Donc au-delà du service que les personnes rendent ou reçoivent, il y a ce contact humain entre les personnes et c’est le plus important."

Des petits services

Les petits services concernés sont ceux qu’on peut se rendre entre voisins, par exemple. "Ce sont des besoins de tous types.", relève Franca Del Conte, coordinatrice au service prévention, "On a aidé, par exemple, à l’inscription au niveau de la vaccination, pour accompagner des personnes au testing, pour des rendez-vous médicaux, pharmacie, petites courses, parfois. Ce sont des services qui doivent rester ponctuels."

Mireille Wéry, la coordinatrice de la plateforme, précise en effet : "Les bénévoles rendent les services comme s’il s’agissait d’un service qu’on demande à un voisin. Vous allez demander à votre voisin si une fois par mois il veut bien aller faire les grosses courses avec vous. Mais il ne faut pas que ce soit trois fois par semaine. Et donc, si c’est trois fois par semaine, nous les redirigeons beaucoup plus adaptés. Parfois, on se rend compte que les personnes ont d’autres soucis derrière cette problématique. Des soucis administratifs, par exemple, ou des règlements de factures ou des difficultés pour joindre les deux bouts fin du mois.".

Sa collègue Franca Del Conte ajoute : "On met en place un partenariat avec d’autres services de manière progressive en fonction des besoins des personnes et de leurs envies aussi. On ne peut pas obliger non plus la personne à s’inscrire pour une aide à domicile, par exemple. Ce qu’on essaye aussi de faire, c’est que les demandeurs et les bénévoles se retrouvent dans le même quartier en fait. On crée du lien. Au-delà du service, il y a ce mot-là qui est important : "le lien".".

Rompre l’isolement des deux côtés

Pour les bénévoles, au-delà de la volonté de rendre service, cet engagement peut aussi être une manière de rompre leur propre isolement. "Il y a des personnes qui se sont proposées parce qu’elles ne faisaient plus rien. Elles ne travaillaient plus. Elles ne voyaient plus leurs collègues, leurs familles.", raconte Mireille Wéry, "Dans l’esprit de service, au sens strict du terme, elles se sont proposées sur la plateforme et elles continuent à être à nos côtés."

A l’usage, il est apparu que la plateforme répondait à des besoins plus larges que ceux liés à la crise sanitaire. Elle sera donc maintenue après la crise et développée.

Annie Fallais fait régulièrement appel à la plateforme d’entraide citoyenne de Huy. Elle a 81 ans. Elle vit seule. Elle marche difficilement : "Moi, je tire encore un petit peu mon plan. Mais il y a des choses que je ne ferais pas si je ne les avais pas. Déjà, aller faire des courses. Le coiffeur, par exemple, il y a deux marches, je n’arrive pas à monter la deuxième. Je dois aller chez l’oculiste de temps en temps. Mais il y a de nouveau deux marches. Puis, j’ai un soutien quand il y a un problème parfois dans l’appartement, ils m’aident. Et puis, il y a un soutien moral, hein, ça vous fait du bien."

Si la plateforme n’existait pas, aurait-elle du mal à trouver quelqu’un pour l’aider ? "Pour tout, comme ça ? Oui ! Moi, je trouve que c’est formidable."

Mais la plateforme manque de bénévoles. Ils sont une cinquantaine. Les demandeurs sont trois fois plus nombreux.