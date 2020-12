Huy: la nouvelle cité administrative sera finalement construite sur la rive gauche

A Huy, la décision est prise: la nouvelle cité administrative sera finalement construite sur la rive gauche. Elle regroupera dans un seul bâtiment les services communaux et ceux du CPAS.

Au départ, un terrain sur la rive droite avait été pressenti, mais après étude et réflexion, il ne convenait pas. Le collège communal vient donc de choisir un autre site, sur la rive gauche cette fois.

Le site retenu, c'est un chancre, avec l'ancien Tom and Co et les parcelles voisines. Tout cela va avoir un coût, car il va falloir acheter, démolir et reconstruire. Mais à terme, cela permettra de faire des économies et de redynamiser un quartier moribond. C'est ce qu'estime en tout cas Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction de la ville de Huy: "C'est un projet relativement important mais qui va générer des économies. Pour le moment, les services communaux sont éclatés dans huit bâtiments. Le fait de regrouper fera faire de sévères économies d'énergie mais aussi de temps et de facilité pour les services. Le quartier est vraiment à proximité directe de tout l'investissement que nous avons fait Esplanade Batta et donc c'est véritablement un tout nouveau quartier dans lequel on va pouvoir vivre dans les prochaines années, une redynamisation, tant au niveau commercial qu'urbanistique. Tout va être rénové dans le quartier et va donner un nouveau développement à la rive gauche". Une rive gauche qui va aussi bénéficier de l'aménagement de la place Batta et de la réhabilitation du téléphérique.

Le collège communal a déjà inscrit un budget de 800 000 euros pour acquérir ce chancre d'un hectare. La future cité administrative devrait voir le jour dans un délai de 3 à 5 ans et réunir alors sous un même toit les 280 agents de la ville et du CPAS.