Huy: la majorité devrait voter sans surprise la déclaration de politique communale

Le Collège y liste ses ambitions pour la présente mandature. Des ambitions impossibles à détailler, mais on peut en tous cas noter que cette Déclaration de politique communale a la particularité de s'ouvrir sur un chapitre consacré à la transition nucléaire. La Ville veut anticiper la sortie du nucléaire et ses conséquences. Il est actuellement prévu que Tihange 2 s'arrête en 2023 et Tihange 1 et 3 en 2025.

Le site des anciennes usines Thiry - © RTBF - Martial Giot

Au chapitre "Plan de ville" de cette Déclaration de politique communale figurent plusieurs dossiers urbanistiques. La majorité sera achevée avant les prochaines élections communales, affirme le bourgmestre de Huy, Christophe Collignon: "On va démarrer d'ici quelques mois les travaux autour du Quadrilatère. On a l'espace des anciennes usines Thiry où il y a pour le moment une maison de repos qui est en train de se construire. On va procéder à des dépollutions pour faire un nouveau quartier, une place. Et, à court terme, les travaux du fameux téléphérique pour cette fin d'année avec une esplanade devant le Batta qui sera construite dans les années 2020-2021, et la réfection de la piscine dans le même temps. Dans trois ou quatre ans, la ville ne sera pas reconnaissable. Elle aura trouvé plusieurs lieux d'attractivité, et c'est l'ambition que nous avons: la tourner vers le futur, la tourner vers le patrimoine et le tourisme".

Un triple challenge

A Huy, le challenge est triple, comme le souligne le bourgmestre: "D'abord, la centrale va s'arrêter. Économiquement, ce sera une difficulté. Réaffecter la ville, la faire grandir, avec des dossiers extrêmement ambitieux. Je crois qu'on n'a jamais autant investi à Huy. Et le troisième élément, c'est qu'on est une ville qui n'échappe pas non plus à la précarité, et donc pouvoir prendre en charge cela".