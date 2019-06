Huy: la campagne de stérilisation des chats errants se poursuit

Cette campagne a été lancée en 2017. La Ville a signé un convention avec la Clinique vétérinaire du Mont Falise pour procéder à ces interventions bien nécessaires. Hélène Hotton, vétérinaire: "Le problème, c'est qu'on peut avoir certains chats qui, quand ils se reproduisent, restent dans un même secteur, et on peut avoir des consanguinités, donc des chats qui vont notamment se reproduire entre eux. Le père d'un chaton peut très bien aller saillir le chaton qu'il a eu la portée d'avant. On a donc des problèmes de consanguinité à ce niveau-là. On peut aussi avoir des problèmes lors de la mise bas. Il y a des mises bas qui ne se passent pas bien et malheureusement personne ne sait rien faire pour ces chats-là. Et donc on a des mortalités aussi où le chat souffre pendant plusieurs jours de ce problème-là".

Il y a aussi pas mal de chats malades, constate Hélène Hotton: "Des chats malades ou porteurs de maladies chroniques qui ne guériront jamais de ces pathologies et certains chats malheureusement sont très malades et nécessitent une euthanasie pour le bien-être du chat".