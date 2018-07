Huy: joli succès pour les petites graines de la bibliothèque

Depuis le mois de mars, la bibliothèque de Huy accueille une grainothèque située au premier étage du bâtiment. L'occasion pour les amateurs de jardinage de découvrir des espèces méconnues comme des graines d'oignons rares ou de tomates vertes.

La grainothèque est également un lieu accessible à tous qui permet de développer la notion d'échange. Comme l'explique Elisabeth Thise, animatrice de projets au Centre Culturel de Huy. "Le principe de la grainothèque est de faire un échange de graines. Sur place, il y a des petits sachets à plier dans lesquels on dépose les graines. On peut également cocher l'époque du semis, la variété et le lieu où la graine a été cultivée car la notion de terroir est très importante".

La grainothèque séduit les habitants

Le succès a été très rapide. Le public a été invité à déposer ses différentes graines dès le mois de mars à la grainothèque de la bibliothèque. À partir de ce moment, il y a eu une fréquentation régulière du lieu.

Elisabeth Thise: "Il y a eu beaucoup d'apport au niveau des graines mais aussi, avec la saison des plantations et des semis, beaucoup de reprises".

Ce projet, né du groupe des réparateurs du Repair Café Hutois, a encore de beaux jours devant lui. Dès la fin de la saison de nouvelles graines toutes fraîches sont attendues à la grainothèque de la bibliothèque de Huy.