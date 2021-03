Huy : Gary, l'escargot de Bob l'éponge, au cœur d'un nouveau parcours artistique cet été

Depuis le premier confinement, la fermeture des lieux culturels, l’art est descendu en rue. Aujourd’hui, on peut retourner dans les musées mais les activités en extérieur sont vivement conseillées et les villes se démènent pour en proposer.

A Huy, l’été dernier, les artistes ont pu donner libre cours à leur imagination pour décorer, peindre, détourner, "customiser" des chats. Une soixantaine de chats de toutes les couleurs sont ensuite venus égayer les rues de la cité. La ville a décidé de remettre le couvert cet été et elle a choisi de jeter son dévolu sur autre animal : l’escargot.

Une centaine d’escargots à décorer

L’escargot n’a pas été choisi par hasard : " les escargots sont découpés et assemblés à la base de panneaux mdf. Il fallait donc trouver un animal assez simple qu’on peut monter avec seulement quelques panneaux mdf et le choix s’est porté sur l’escargot en référence également à Gary, l’escargot de Bob, l’éponge", explique Etienne Roba, l’échevin de la culture.

Le gastéropode se retrouvera ainsi décliné une centaine de fois, dans différentes tailles allant de 50 centimètres à 1m60 pour les plus grands. Pour les décorer, la ville en appelle aux citoyens : "ces escargots seront complètement vierges et donc on lance un appel aux citoyens qui ont la fibre artistique pour qu’ils viennent décorer ces escargots, les customiser. Il n’y a pas de thème imposé. L’an dernier on a beaucoup travaillé avec la maison des jeunes, avec les enfants aussi. Sur le site de la ville, on peut introduire sa candidature, on demande juste de joindre un petit croquis de ce qu’on veut faire et puis on choisira."

Tous ces escargots décorés seront à retrouver aux 4 coins de la ville dès le début juin.