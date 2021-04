Huy : fermeture de la rue des Rôtisseurs pour permettre à l’Horeca d’étendre ses terrasses

Bonne nouvelle pour les restaurateurs hutois. Alors que beaucoup d’entre eux, qui n’avaient pas de terrasse ou très peu de couverts en extérieur, hésitaient à rouvrir le 8 mai, la ville va rendre la rue des Rôtisseurs piétonne. Cafés et restaurants pourront y étendre leur terrasse pendant trois mois.

C’est une habitude que la ville de Huy avait prise ces dernières années, dans le but d’animer le quartier et d’en augmenter sa convivialité. Une initiative bien accueillie par les commerçants, riverains et passants. En 2020, le Collège avait répondu à la demande de l’Horeca d’étendre l’horaire de mise en piétonnier de la rue des Rôtisseurs pour permettre à ces établissements d’établir leurs terrasses sur la voirie pour y accueillir leur clientèle dans un cadre agréable.

Les autorités communales remettent le couvert cette année. Concrètement, du 8 mai au 30 août, la rue des Rôtisseurs sera fermée à la circulation motorisée :

Du lundi au vendredi entre 15h30 à 7h du matin

Le samedi à partir de 12h jusqu’au lundi 7h

Dans un communiqué, la Ville précise que les riverains disposant d’un garage situé dans la zone (rue des Fouarges) pourront accéder à leur emplacement via le tronçon de la rue des Augustins compris entre la rue des Rôtisseurs et la rue du Coq qui sera mis à double sens de circulation.