Huy: égaler les scores électoraux des anciens

A Huy, les anciens scores électoraux d'Anne-Marie Lizin sont comme un mur que le bourgmestre Christophe Collignon va devoir franchir.

C'est la première fois depuis 1970 qu'une élection se déroule à Huy sans Anne-Marie Lizin. D'autres champions sont partis: le centriste Joseph George ne se présente plus, l'écolo Jean Marot non plus. Le PS, lui, joue la continuité: c'est bien son mayeur sortant, Christophe Collignon, qui mène la liste.

A propos du bilan de son collège PS - IDHuy-MR, le bourgmestre Christophe Collignon est intarissable. Il vante sa politique du logement, les contrôles de salubrité, la rénovation du quadrilatère, la nouvelle école à Ben, la lutte contre les marchands de sommeil, la réduction du nombre de cellules commerciales vides.

Un défi électoral pour le mayeur Collignon

Un partenaire de sa majorité - donc un adversaire électoral - dit de lui qu'il a "une vision pour la ville". Il sait la question que se posent les observateurs: va-t-il récolter autant de voix qu'Anne-Marie Lizin en récoltait? Il serait imprudent pour lui de se prononcer avant le scrutin, mais il y a peu de raisons d'en douter: oui le mayeur Collignon espère récolter plus de voix que l'ancienne bourgmestre décédée. Il compte bien que le PS reste le parti-pivot après le 14 octobre et travaillera en coalition, même s'il récolte une majorité absolue.

Côté Cdh - dites plutôt IDHuy - il va falloir faire sans Joseph George. C'est lui qui ramenait le plus de voix vers le centre, mais il a quitté la vie politique. C'est Françoise Kunsch qui le remplace en tête de liste. Elle vante la rénovation du quartier de la gare, la dépollution du site Thiry, la collecte des déchets organiques.

Duel au MR

Il faut noter ce duel interne au MR entre l'échevin Christophe Pire et l'ancien échevin Jacques Mouton. Les deux hommes ne s'entendent pas. Le deuxième avait dû céder sa place d'échevin des finances au premier. Il veut la reprendre. Les deux candidats libéraux joueront ça aux voix de préférence. C'est leur score qui leur permettra de revendiquer, ou non, une place au collège. Le MR en veut d'ailleurs deux. Un seul échevin, c'est trop peu pour peser sur la politique d'une ville estiment les libéraux. Le duel Mouton-Pire sera arbitré par la tête de liste Magali Dock. Le MR voudrait sortir la police de Huy du système de la monozone et donc conclure un accord avec l'une des zones de police voisines.

Aucun parti de la majorité sortante n'avoue d'accord préélectoral, tous s'affirment libres et sans exclusive, tous jurent attendre les résultats avant de décider avec qui gouverner, mais tous soulignent l'entente "loyale" de la coalition sortante PS - IDHuy - MR.

Nouveaux ténors aussi dans l'opposition

Dans l'actuelle opposition, le score de DEFI Pour Huy ne sera pas à négliger. Pour Huy, c'est le groupe créé par Anne-Marie Lizin après son exclusion du PS. Le deuxième groupe du conseil communal sortant. Une grosse partie de ses voix de préférence avait été récoltée par l'ancienne bourgmestre. Le groupe a conclu un accord avec DEFI et s'appelle maintenant DEFI Pour Huy. Il aura un Lizin parmi ses candidats: Michel Lizin, le veuf de l'ancienne première dame hutoise. DEFI pour Huy souligne, comme tous les autres, les problèmes de mobilité au centre-ville et le manque de parkings. Il propose, comme Écolo, un "turbo-rond-point" en sortie de ville.

Écolo a aussi une nouvelle tête de liste: Jean Marot a quitté la vie politique. C'est Rodrigue Demeuse qui se présente comme candidat-bourgmestre. Écolo reproche à la majorité sortante de trop peu consulter la population. Les verts proposent des budgets participatifs de 100.000 euros par an.

A Huy, se présentent aussi trois candidats PTB, cinq PP et une liste intitulée VLC.