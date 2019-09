Huy: démolition d'une partie d'un immeuble après un incendie rue aux Ruelles

Le bourgmestre de Huy, Christophe Collignon, a pris un arrêté de démolition pour la partie supérieure de l'immeuble situé au n°7 de la rue aux Ruelles, afin d'éviter tout risque d'effondrement et de garantir la sécurité publique.

L'immeuble ainsi que les deux hangars le jouxtant ont été la proie d'un incendie les 30 août et 2 septembre derniers.

Ces bâtiments étaient régulièrement squattés et des problèmes de dégradations ont poussé les autorités à agir. Le propriétaire, sous curatelle pour cause de faillite, avait d'ailleurs été mis en demeure via un courrier adressé le 18 juillet dernier. Il lui avait été demandé de prendre toutes les dispositions pour murer les accès à ces propriétés et ainsi empêcher d'y pénétrer.

"Ce dernier disposait d'un délai de 15 jours à partir de la réception dudit courrier pour exécuter les travaux, ce qui n'a pas été fait", a précisé la Ville de Huy.

A la suite des récents incendies, le bureau d'études mandaté par la Ville afin de réaliser une expertise en stabilité, a conclu à la nécessité de démolir rapidement la partie supérieure de l'édifice situé au n°7 et de condamner les portes et fenêtres du rez-de-chaussée. Les autorités avaient auparavant entrepris de murer l'accès des deux hangars joignant l'immeuble.

Enfin, la ville indique que les travaux de démolition seront rapidement exécutés, aux frais du propriétaire.