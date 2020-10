Huy: action symbolique des cafetiers sur la Grand-Place ce vendredi à 23 heures

Les gérants de bars et cafés en ont ras-le-bol. Et l’obligation de fermer dès 23 heures à partir de ce vendredi dans le cadre des nouvelles mesures anti-Covid est la goutte de trop.

A Huy, des cafetiers organiseront d'ailleurs une action symbolique sur la Grand-Place sur le coup de 23 heures.

Ces patrons de bars et cafés se disent conscients que les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons, mais ils ne comprennent pas pourquoi leurs établissements doivent fermer plus tôt et pas les restaurants par exemple.

Cafés, restaurants: "Deux poids, deux mesures"

Didier Mahy est patron d'une brasserie qui sert des repas et pourra rester ouverte, et d'un café, qui va devoir fermer ses portes à 23 heures: "Les gens qui viennent là-bas n'arrivent évidemment pas à 19 heures, ils arrivent vers 20-21 heures, voire 22 heures, et ils restent jusqu'à 1 heure, voire avant 2 heures du matin. Une heure, c'était déjà limite. Maintenant, 23 heures, c'est encore plus limite" regrette-t-il. "Quand ils ont fini de travailler, le temps de prendre leur douche, manger et puis arriver, même s'ils ne vont pas au restaurant, ça impacte quand même. Surtout qu'ici, on sait très bien que les gens vont quand même aller se réunir à gauche ou à droite pour faire la fête et pour boire un verre. On ne sait quand même pas tout contrôler". Didier Mahy estime également qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures entre les cafés et les restaurants.¨

Ce soir, à 23 heures, sur la Grand-Place de Huy, ces cafetiers exprimeront donc leur ras-le-bol, "dans le respect des normes sanitaires et par bulles de trois".