Huy: 20ème anniversaire des Hivernales au jardin du curé

Le babyfoot - © RTBF - Martial Giot

Sur place, les visiteurs sont enthousiastes: "Elle est belle votre maison. Je trouve que les décorations sont belles. C'est la première fois que je viens". "Ce qui me plait le mieux, c'est la chambre avec les bonbons" témoignent deux enfants. "Moi, je viens chaque année, et je ne me lasse pas" explique une autre visiteuse. "Ce que j'aime bien déjà, c'est le désordre ordonné et malgré tout l'esthétisme. On doit avoir les yeux partout. J'ai beau venir chaque année, je découvre tout le temps. C'est organisé de manière différente. Et c'est féérique. Je me dis chaque fois, que d'heures de travail...".