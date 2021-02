Huit lamas à Amblève pour pratiquer la lamathérapie

Ils s’appellent Inca, Rainbow ou encore Rosie, ce sont les pensionnaires du Lama Ranch d’Eibertingen, dans la commune d’Amblève. C’est là que Manuela Zians élève huit lamas, bientôt 9, et pratique la lamathérapie. C’est un peu à l’image de l’hippothérapie, avec les chevaux, mais ici avec ces animaux andins rapidement attachants.

Des lamas qui n’hésitent pas à s’approcher car pour eux, la curiosité est la plus forte. Et rapidement le contact se crée. C’est sur cela que repose la lamathérapie. "La lamathérapie, ça peut ouvrir des portes pour certaines personnes, des personnes dépressives, en burn-out, ou encore des personnes différentes, pour avoir plus facilement accès aux personnes elles-mêmes. Ce sont des animaux très calme. Ce sont eux qui viennent vers la personne et c’est ça qui fait que la personne elle-même se sent plus à l’aise et devient plus calme", explique Manuela Zians.

Et à en croire les retours reçus par l’éleveuse, les effets sont réels : "Il y a par exemple une femme qui était dépressive et qui s’est assise 20 minutes dans le champ. Après, elle se sentait déjà mieux et elle est revenue quelques jours après tellement cela lui avait fait du bien. J’ai eu aussi plusieurs groupes où les éducateurs m’ont dit que ça avait calmé certaines personnes qui étaient fort agressives".

Ces lamas ont toutefois leur petit caractère, surtout quand certaines distances ne sont pas respectées : "Ils m’ont déjà craché dessus. J’avais mis le licol aux deux lamas que j’avais, avec la longe, et je les ai tirés vers moi. Il n’y avait plus la distance d’un mètre et je me suis fait cracher dessus des 2 côtés, mais en général c’est surtout entre eux, s’il y a un petit combat ou s’il y a une différence entre eux, mais sinon ils ne crachent pas sur les êtres humains".

Le Lama Ranch propose aussi des activités diverses pour les enfants ainsi que des produits en laine de lama.