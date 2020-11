Housing First: un logement pour reprendre sa vie en main

La réinsertion par le logement, c'est l'objectif du projet Housing First, un projet né en 2013 dans plusieurs grandes villes de Belgique. Celui-ci est destiné à une population particulièrement vulnérable, présentant des problèmes d'assuétude et de santé mentale. A Liège, grâce à ce projet dépendant du Relais Social une cinquantaine de personnes bénéficient actuellement d'un accompagnement psycho-médico-social soutenu. Parmi celles-ci, Stéphane, jeune homme de 29 ans qui a vécu dans la rue pendant dix ans. La toxicomanie, cercle vicieux, a fait basculer sa vie. "Quand vous êtes dans la rue et que vous n'avez que la drogue comme solution si je peux dire ainsi, les seules personnes à qui vous pouvez parler, ce sont les autres toxicomanes, les autres drogués" explique-t-il.

L'été dernier, au mois de juillet, Stéphane est hébergé dans un abri de nuit. Là-bas, on lui parle du projet Housing First. "Pourquoi ne pas prendre le problème à l'envers" m'a dit un psychologue "pourquoi ne pas d'abord chercher un logement au lieu de se diriger vers un hôpital? C'est vrai que je suis allé plusieurs fois à l'hôpital, en psychiatrie, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Je me retrouvais toujours au même point. Alors j'ai accepté cette proposition".

Depuis le 2 novembre dernier, Stéphane est relogé dans un appartement. Il a enfin un toit à lui. "Ce que j'apprécie le plus c'est le calme et puis, je peux vivre comme je veux. A l'abri de nuit, on devait se coucher à 23 heures au plus tard et le lendemain, on devait partir à 8 heures. Maintenant, le matin, je prends mon café tranquillement. Je prends des médicaments et je me rends compte que ça va déjà mieux. Je commence à gérer ma vie et je suis vraiment très content".

A Liège, depuis 2013, Housing First a permis de reloger 82 personnes.