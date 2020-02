"Houben & Son", le premier album signé Steve et Greg Houben

Greg Houben: "L’écriture est un geste très intime, c’est comme si on se mettait tout nu. Et mon père et moi avons une certaine pudeur. Nous avons écrit chacun de notre côté mais avec des points de rendez-vous. On se faisait écouter nos propres compositions pour en discuter".

Comme dit le vieil adage, bon sang ne peut mentir… Steve Houben et son fils Greg ont travaillé ensemble pour réaliser leur premier album. Comme l’explique Greg Houben."C’est une idée qui est venue de notre part à tous les deux. Nous avons eu l’occasion de jouer ensemble pas mal de fois et je pense que les gens apprécient de nous voir tous les deux sur scène. Jusqu’à présent, nous n’avions fait qu’un medley partagé du répertoire de mon père et du mien. Nous nous sommes dit qu’il était temps d’écrire un répertoire qui nous soit propre".

Le premier album de Steve et Greg Houben intitulé "Houben & Son" - © D.R

Des morceaux tout en sincérité

Cet album, réalisé dans une bienveillance mutuelle, est teinté de sincérité et de tendresse.

"Nous aimons beaucoup réécouter cet album parce que nous n’avons pas triché, précise Greg Houben. C’est aussi un album qui parle d’amour".

L’album "Houben & Son" se caractérise par une musique latine fantasmée par le père et le fils. Comme l’explique Greg Houben. "On ne joue pas cette musique là comme les vrais gens de là-bas mais avec l’idée que l’on peut s’en faire. Ce disque on dirait un album de danse latino-américaine. Il y a un tango et une bossa. Il y a aussi un morceau chanté qui est un hymne à l’amour entre un père et son fils et inversement. Je la chante avec mon père mais je pense que c’est une chanson universelle".

Steve et Greg Houben sont accompagnés de 3 musiciens. Il y a, au piano, Pascal Mohy. Cédric Raymond qui est aussi le directeur artistique joue de la contrebasse et à la batterie, James Williams qui est né à la Nouvelle-Orléans et qui donne à cet album sa touche américaine.

Les sites: https://stevehouben.com/ et http://greghouben.be/