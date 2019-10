Hortensias, érables, plantes fragiles...: comment bien préparer votre jardin avant l'hiver?

L'automne s'installe tout doucement au jardin. C'est le moment pour y effectuer quelques tâches. Nous sommes allés demander des conseils pratiques à un pépiniériste de la province de Liège.

Frédéric Gabriel, pépiniériste à Bellevaux, près de Malmedy, profite des derniers jours d'octobre pour tondre sa pelouse. C'est sans doute le dernier passage pour cette année. "On peut encore tondre une dernière fois, de façon ainsi à garder un gazon propre et bien régulier pour l'hiver. De plus, il va s'épaissir avec cette dernière coupe et ça va éviter l'apparition d'advantices, de mousse, ... Ça va renforcer le gazon avant la période de froid qui va arriver".

Comment tailler les hortensias?

Dans les jardins, les Hydrangea macrophylla sont fréquents. En fin de saison, cet arbuste aussi appelé Hortensia offre encore de jolies couleurs. Le sécateur est-il le bienvenu en ce moment ou faut-il attendre le mois de mars? "L'hortensia macrophylla est un hortensia qui fleurit sur les pousses de l'année précédente. Les nouvelles pousses que l'on a pour l'instant fleuriront l'année prochaine. Donc, il ne faut surtout pas les tailler. Par contre, celles qui ont fleuri pourront être taillées soit avant l'hiver pour faire un bouquet, soit après l'hiver dans le but de renettoyer la plante" conseille Frédéric Gabriel.

L'érable du Japon résiste-t-il à l'hiver?

L'érable du Japon a de plus en plus de succès au jardin ou en terrasse. Comment cet arbre va-t-il passer l'hiver? Faut-il le rentrer? "On va le laisser à l'extérieur, on ne va pas le rentrer, il peut rester au froid. Il va supporter des températures froides relativement basses de l'ordre de moins 15 degrés, moins 20 degrés sans problèmes. Il va falloir juste le protéger des pluies excessives pour éviter que le substrat ne se détrempe durant l'hiver".

Protéger certaines plantes fragiles

Des plantes fragiles doivent être mises à l'abri pendant quelques mois. Quelques conseils pratiques sont les bienvenus. "Il y a certaines plantes, notamment les plantes d'orangerie comme les agrumes ou un figuier, même s'il s'agit d'une jeune plante, qu'il vaut mieux rentrer. Il faut les mettre dans un endroit éclairé, hors gel mais qui n'est pas chauffé non plus, donc une température de l'ordre de zéro, cinq degrés, maximum 10-15 degrés, c'est l'idéal. Il faut arroser ces plantes-là légèrement, les garder humides, quelques arrosages sur l'hiver suffiront".

La toile d'hivernage fait gagner quelques degrés

La toile d'hivernage est un grand classique. Elle permet de gagner quelques degrés. "Une toile d'hivernage va faire gagner au moins cinq, six degrés au niveau des températures mais va également surtout protéger des vents froids".

Les achats chez les pépiniéristes sont souvent impulsifs, n'hésitez par à leur demander conseil pour que votre jardin ou votre terrasse soit un magnifique endroit de vie.