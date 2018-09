Horion-Hozémont: le sirop coule à flots

C'est la période de grosse activité avec la récolte des pommes et des poires. Nous nous sommes rendus chez un producteur de sirop, à Horion-Hozémont, qui vit au rythme de sa recette depuis cinq générations.

La siroperie Delvaux est implantée rue de la Siroperie à Horion-Hozémont. Ce lundi matin, Bernard Clercx est venu y déposer des pommes de son verger. "Je viens de Villers-le-Temple, ce sont des pommes de notre verger qui sont absolument sans traitement, que nous avons cueillies samedi et que j'apporte à la siroperie aujourd'hui. Nous demandons en compensation du sirop ou du jus" dit-il.

70% des fruits arrivent à la siroperie via des particuliers. Ce sont d'anciennes variétés qui sont valorisées dans l'entreprise familiale "telles que la Belle-Fleur, la Reinette étoilée, la Joseph Musch, la Reinette de France et d'autres variétés, on a une vingtaine de sortes différentes dans les pommes. Et dans les poires, on a principalement la Durondeau, la Doyenné, la Conférence et la Légipont qui est une ancienne poire à sirop" explique Joseph Delvaux, producteur de sirop.

La fabrication est artisanale depuis 1887. Joseph Delvaux explique le procédé, qui finalement, est assez simple: "Nous avons une cuve qui est remplie avec 500 kilos de poires et 500 kilos de pommes. On y ajoute une moyenne de 200, 250 litres d'eau et la cuisson va durer une moyenne de quatre heures. Ensuite, nous les transvasons dans le pressoir. Après le pressage, le jus de pommes et de poires vient ici dans la raffineuse. A ce moment-là, il va bouillir jusqu'à obtenir le sirop. Avec les 1000 kilos de fruits, nous aurons une moyenne de 125 kilos de sirop. Ce n'est pas énorme mais nous travaillons ainsi depuis cinq générations et on n'a pas changé le processus de fabrication".

Ce commerce de proximité a le vent en poupe. Le sirop artisanal peut se conserver de nombreuses années sans aucun problème.