Horeca: les grossistes demandent des perspectives

Les restaurants restent fermés pour le moment. Le comité de concertation de cet après-midi donnera peut-être un calendrier. Tout le secteur attend. Les fournisseurs aussi. Certains n'ont que des restaurateurs comme clients. Et comme eux, ils désespèrent. Nous sommes allés à leur rencontre.

On se retrouve avec des produits qui ne se vendent plus et qu'on doit jeter

Une boucherie bien fournie, des centaines de paquets de pâtes ou encore des macarons pour le dessert. Dans ce grand magasin de la région liégeoise, les clients sont principalement des restaurateurs. Alors, depuis la fermeture de l'horeca, certains produits restent en rayon. Olivier Rémy, grossiste: "Le fait que les restaurateurs ne soient pas ouverts, même s'il y a le take away, on se retrouve avec des produits qui ne tournent plus, qui ne se vendent plus, et là, on est obligés de faire des prix, de liquider ces produits, de faire des ristournes, voire de les donner à des associations qui redistribuent à des gens dans le besoin. Dans le pire des cas, on les jette, ce qui fait des pertes. Un exemple, l'assortiment de petits pains que les restaurateurs mettent sur la table et qui arrivent à date. Encore une fois, ça va aller aux associations, ou ce sera détruit".