Hôpitaux liégeois: les stagiaires, précieux renforts pour les équipes

Dans cette crise sanitaire, les hôpitaux peuvent compter sur une aide précieuse: celle des stagiaires. Certains d'entre eux sont très investis dans leur formation et montrent beaucoup de volonté à être actifs durant cette épidémie. Nous avons suivi un stagiaire infirmier au CHU de Liège.

On est en année diplômante, on sait déjà pas mal de choses

Florent est stagiaire en 4ème année d'infirmier. Cela fait 3 semaines qu'il travaille aux soins intensifs du CHU. Depuis son arrivée, le nombre de cas Covid n'arrête pas d'augmenter. Alors, l'étudiant ne manque pas d'occasions de se rendre utile: "On a le savoir, on est en année diplômante, dans 8 mois, on est diplômé, donc on sait déjà pas mal de choses. Quand les collègues sont dans les isolements, on peut rester à l'extérieur et leur fournir ce dont ils ont besoin".

Il y a quelques mois encore, accueillir un stagiaire aux soins intensifs était parfois vu comme une charge de travail supplémentaire. Mais aujourd'hui, la présence de Florent permet au contraire de soulager les équipes. Véronique Austen, infirmière aux soins intensifs: "On se retrouve dans des situations où on est dans des isolements, et où on n'a personne pour nous fournir du matériel ou quand il y a un problème. Et on doit ressortir pour aller chercher du matériel, mais alors on doit se déshabiller et se rhabiller. Et avec les connaissances qu'ils ont déjà apprises à l'école, ils nous aident à avancer".

Une vocation

Le stage presté actuellement par Florent fait partie de son cursus scolaire, mais le jeune homme ne veut pas s'arrêter là: "Être infirmier, c'est une vocation" confie Florent. "On ne peut pas rentrer chez soi et oublier le travail dans le sens où on sait que l'équipe est là, que l'équipe est 24h/24 présente. J'ai demandé, en plus des stages, de faire un travail en tant qu'intérimaire pendant les vacances de Toussaint ou pendant les weekends et mes jours de congé pour soutenir un maximum les équipes".

Dans ce service, plus de 50% des patients sont des cas Covid. On s'attend à ce que ce chiffre augmente encore davantage dans les prochains jours.