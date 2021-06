Hôpitaux : les jeunes enfants touchés en ce moment par les habituelles maladies hivernales

Fin de l’année dernière, les pédiatres australiens alertaient leurs confrères européens : en plein été, chez eux, ils enregistraient des pics inégalés de bronchiolites chez les enfants. Chez nous, le même phénomène se vérifie aujourd’hui. Pédiatre, spécialiste des maladies infectieuses, Julie Frère constate : "on est dans une unité de 25 lits et, aujourd’hui, 18 d’entre eux sont occupés par des enfants qui développent une infection liée à un virus respiratoire, des bronchiolites. Et les 15 derniers jours, on avait même 100% des lits prévus en soins intensifs occupés par des enfants souffrant de bronchiolite." C’est une occupation comparable à l’hiver de chaque année.

Comment explique-t-on cette arrivée tardive des maladies développées habituellement en hiver ? " On pense que les mesures sanitaires comme la désinfection des mains, les masques, le confinement ont diminué la circulation des virus et des microbes pendant l’hiver. On n’avait pratiquement pas de cas à cette période. Mais, c’est comme pour la grippe, chaque année, on doit se refaire nos anticorps. Comme on n’a pas côtoyé le virus, les enfants, les parents également n’ont pas refait ces anticorps, l’immunité a été diminuée et donc, avec un certain relâchement des mesures, c’est maintenant que ces infections arrivent."

Pas de panique, chaque enfant peut être pris en charge. On ne parle pas de saturation. Quant aux soins ? "Il n’y a pas de médicament pour les bronchiolites. C’est un virus qui provoque de fortes fièvres. On peut faire tomber avec du paracétamol adapté à l’âge de l’enfant. Cela peut suffire par contre si la fièvre persiste, si l’enfant peine à respirer, il ne faut pas hésiter à consulter. A l’hôpital, on a surtout un rôle de support avec de l’oxygène éventuellement pour aider à respirer et surtout un appui pour nourrir correctement l’enfant." Et après quelques jours, les boutchous ressortent généralement en pleine forme.