Hôpitaux de la province de Liège: la semaine sera difficile

Liège est-elle la ville la plus infectée en Europe occidentale? C'est ce que disaient nos confrères de France 2 ce samedi dans leur journal télévisé. Nous avons demandé au docteur Philippe Devos, urgentiste liégeois et président de l'ABSYM, s'il était d'accord avec ce diagnostic alarmant: "Les chiffres sont très inquiétants sur Liège et pour le moment, effectivement, la région de Liège est la région où le virus circule le plus dans la population sur le monde entier. Il ne faut donc vraiment pas prendre à la légère ce virus, surtout si vous habitez dans une région très contaminée comme Liège. Si je prends un exemple, sur ma commune qui compte 17.000 habitants, il y a 1000 cas positifs malades, plus les asymptomatiques. Ça veut dire que potentiellement, une personne sur huit qui habite dans la commune risque pour le moment de transmettre la maladie aux autres".

C'est toute la Wallonie qui est concernée

Liège, la ville la plus touchée du pays par le coronavirus, peut-être même la ville la plus infectée en Europe occidentale. Mais toute la Wallonie est concernée insiste le docteur Philippe Olivier, qui craint de voir la semaine qui vient ressembler à la précédente, en pire: "La semaine qui vient va être très très difficile. La semaine passée l'était déjà mais la semaine qui l'est va l'être puisqu'on arrive au bout des solutions dans le secteur hospitalier en termes d'hospitalisations. On voit la vague continuer à monter, elle ne ralentit pas. Que du contraire. Elle continue à accélérer. Les taux de positivité, le nombre de patients dépistés ne cessent d'augmenter. Donc clairement, cette semaine va être dangereuse puisqu'on va arriver à l'extrême limite des capacités hospitalières en province de Liège. Pourquoi Liège particulièrement en avant-poste d'une vague épidémique? Les analyses le diront dans le futur, mais c'est sans doute un simple décalage par rapport aux autres provinces. Probablement que toute la Wallonie va connaître l'intensité de la vague que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. On a déjà maintenant des éléments chiffrés qui reviennent des autres provinces et qui montrent qu'ils n'ont un décalage dans les chiffres que de quelques jours, une semaine au plus".

Il va falloir se serrer les coudes

Les patients Covid ont afflué dans les hôpitaux ce week-end. Cela va-t-il continuer cette semaine? Au CHR de Verviers, Stéphane Lefèbvre, le directeur général, ne le cache pas: il est inquiet: "C'est clairement la semaine de tous les dangers et même quinze jours qui vont être extrêmement difficiles puisqu'on sait que les mesures ne vont pas délivrer leurs effets très prochainement. On va continuer à avoir cet afflux à gérer. Cette descente aussi aux soins intensifs qui peut se produire. Et donc ça va être clairement une grosse dizaine de jours qui va être extrêmement tendue sur le terrain partout en région wallonne, essentiellement sur Liège, puisqu'on sait qu'il y a un pic malheureusement d'hospitalisations sur la province. Cela va donc être effectivement des jours où il faudra véritablement se serrer les coudes et faire front face à cette situation qui est assez dramatique, il faut le dire".

Des patients transférés vers Maaseik et Hasselt

A l'hôpital régional de Verviers, ce sont plus de 100 patients Covid qui sont hospitalisés. Trente sont arrivés sur les trois derniers jours. Et certains patients ont dû être transférés vers le Limbourg. Stéphane Lefèbvre: "La situation est extrêmement compliquée sur le terrain. Ici, au CHR de Verviers par exemple, on a encore eu beaucoup d'afflux de patients, notamment aux urgences. Nous sommes encore en train de transférer des patients vers le Limbourg, notamment vers Maaseik et Hasselt. Comme on avait prévu, l'augmentation des cas se fait sentir encore nettement aux urgences. On est à plus de 100 patients Covid hospitalisés rien que pour notre hôpital depuis le début de cette deuxième vague, on est donc très largement au-dessus de la première vague. On a eu plus d'une vingtaine de patients sur les dernières 48 heures, plus de 30 patients sur les trois derniers jours. C'est un afflux continu et très significatif pour les hôpitaux".

Une septième salle Covid à la Citadelle

Ce weekend, l'hôpital de la Citadelle a d'ailleurs été contraint de faire face à un flux ininterrompu de nouveaux patients Covid. Il a fallu ouvrir de nouvelles salles. Sylvianne Portugaels, la directrice générale: "Alors que vendredi après-midi, nous croyions qu'il y avait une petite stabilisation, il y a vraiment eu une flambée durant ce weekend. Nous avons dû admettre énormément de patients la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Pour vous donner un exemple, on était en-dessous des 120 personnes hospitalisées pour cause de Covid, maintenant, on est passé à plus de 150 sachant que lors du pic de la première vague, nous étions à 116 patients hospitalisés. Donc ce dimanche, en fin d'après-midi, nous avons ouvert une septième salle pour pouvoir accueillir des patients Covid. Ça veut dire que toutes nos équipes, à la fois infirmiers, médecins, mais également toutes les personnes du département technique ont dû revenir pour pouvoir préparer cette salle pour qu'elle puisse être opérationnelle ce lundi matin pour accueillir de nouveaux patients".