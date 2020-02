Depuis quelques mois, les centres de réalité virtuelle se multiplient au centre-ville de Liège. Après One Reality au Cadran, The Square au boulevard de la Sauvenière et The Vex à la Médiacité, un 4e centre sera bientôt ouvert au Pôle Image. Christophe Hermanns, directeur de Vigo Universal et concepteur du projet HollloH souhaite proposer de nouvelles manières d’aborder la réalité virtuelle. Au programme notamment, un cinéma en réalité virtuelle et un bar interactif.

Hollloh : Un nouveau centre de réalité virtuelle à Liège - © HolloH "VR" et "Free- roam " La "VR", pour "Virtual Reality" ou "Réalité Virtuelle" en français, plonge l’utilisateur dans un univers généré par ordinateur ou filmé à l’aide de caméras 360°. Equipé d’un casque muni d’un écran, on peut regarder autour de soi ou se déplacer physiquement. Généralement, le casque est relié par des câbles à un ordinateur et limite donc les mouvements. Des casques autonomes ne nécessitant pas d’ordinateur ou de câbles existent, mais ils sont limités à un espace restreint. Les centres de réalités virtuelles se distinguent en proposant des zones de "free-roam ", de "déplacement libre". Les joueurs sont équipés d’un sac à dos contenant un ordinateur, ce qui permet de supprimer les câbles et de ne plus limiter les déplacements, la zone de jeu pouvant faire plusieurs centaines de mètres carrés. Certaines expériences peuvent être comparées à un laser game ou un paintball avec des décors exotiques. Seul ou en équipe, les utilisateurs peuvent explorer ou combattre dans des lieux inconnus comme des stations spatiales abandonnées ou des temples incas oubliés. "La réalité virtuelle, c’est quelque chose qui existe depuis longtemps ", explique Christophe Hermanns, "Les premiers brevets ont été déposés en 1930. Tous les 10 ans, ça revient sur le marché, et tous les 10 ans, ça s’est cassé la figure. Mais vers les années 2010, on a enfin eu du matériel sur le marché qui permettait d’avoir quelque chose de concret. La technologie est mature et prête à être employée."

La « VR », pour « Virtual Reality » ou « Réalité Virtuelle » en français, plonge l’utilisateur dans un univers généré par ordinateur ou filmé à l’aide de caméras 360°, grâce à un casque équipé d’un écran. - © HolloH L e centre Holllo H

Le centre Hollloh - © RTBF - David Manfredini Le centre proposera notamment un bar interactif qui sera lié à certaines attractions. "Pour nous, c’est important que les gens jouent, mais aussi que les gens qui accompagnent ne soient pas uniquement spectateurs et puissent participer" déclare Christophe Hermanns. "Nous avons mis en place des systèmes qui permettent de partager l’aventure avec ceux qui jouent." Ces systèmes peuvent par exemple prendre la forme d’une application pour téléphone, dans laquelle les spectateurs peuvent donner des malus ou des bonus aux joueurs. Une des attractions phares du centre sera une salle contenant plus de 700 capteurs pour capturer la position des joueurs et des objets. "Ce sera une des plus grandes expériences que l’on pourra trouver en Belgique " confie-t-il, "c’est une zone immense, dans laquelle vous pouvez littéralement courir. C’est vraiment l’expérience qu’il faut tester, c’est fantastique pour jouer en groupe. " Un cinéma en " VR " Le centre accueillera deux salles de cinéma, dans lesquels des films à 360° seront diffusés : "Il va y avoir des avant-premières et des films 360° qui viennent du monde entier " dévoile Christophe Hermanns. "C’est pour nous le point d’entrée, qui permet aux gens de découvrir cet univers, sans être en train de courir après des zombies ou de tirer sur quelque chose. C’est quelque chose de calme et qui permet de mettre un pas dans la technologie sans avoir besoin de faire trop d’efforts." Du contenu " maison"

Vigo Universal crée depuis 7 ans des contenus en réalité virtuelle. - © HolloH Vigo Universal crée depuis 7 ans des contenus en réalité virtuelle et ils ont décidé de construire leur propre centre pour combler les lacunes qu’ils ont constatées chez leurs clients. " Notre avantage, c’est que nous sommes des développeurs, donc nous pouvons facilement adapter le contenu" explique Christophe Hermanns. "On va demander au public de nous dire : ça j’ai bien aimé, ça je n’ai pas aimé. Nous ne voulons pas de contenu fixe, nous voulons avoir des choses qui vont évoluer dans le temps." U n marché saturé ?

Les centres de réalité virtuelle se multiplient à Liège. - © Google maps Avec la multiplication des centres à Liège sur quelques kilomètres carrés, la concurrence risque d’être dure, mais Christophe Hermanns est confiant : " Je suis très content de la concurrence parce que je compare la réalité virtuelle au cinéma. Lorsque l’on voit un bon film, on a envie d’y retourner. C’est pareil pour nous. C’est une saine concurrence qui se tire vers le haut. Notre avantage, c’est qu’on va pouvoir renouveler régulièrement ce contenu. On espère que de plus en plus de gens, même s’ils vont jouer dans d’autres centres, vont avoir envie de revenir chez nous." Une campagne réussie S’il est aussi confiant face à la concurrence, c’est également parce que le projet est issu d’une campagne de financement participatif réussie. Elle leur a permis de tâter le terrain: "Les gens ont été séduits par notre concept. Si nous n’avions eu aucun investisseur privé ou professionnel, nous aurions compris qu’il y avait un problème et que personne n’était intéressé par ce concept. Mais au bout de quelques semaines, nous avions déjà dépassé nos espérances. " En plus de la campagne de financement participatif, le projet est également par Wallimage Enterprises, Leansquare et Noshaq. Un lieu stratégique

Le Pôle Image de Liège - © DR "Le pôle image n’a pas été choisi par hasard", explique-t-il. "Le bâtiment est proche du centre-ville, facile d’accès et dispose de nombreuses possibilités de parking. Liège a une position centrale entre Bruxelles, Maastricht, Namur". En parallèle, des activités ludiques que le centre va proposer, un volet professionnel est également prévu. Ils souhaitent proposer des " serious games " et des formations en réalité virtuelle. O uverture prochain e Si vous souhaitez découvrir en avant-première ce nouveau centre de réalité virtuelle, les inscriptions à un " Beta-test ", une période d'essai, seront ouvertes en mars. Plus d’information prochainement sur la page Facebook de Hollloh Liège.