Hognoul : barrage filtrant et policiers pour faire ses achats chez Ikéa

Le week-end dernier, c’était le premier de la réouverture des magasins. Une réouverture qui s’accompagnait de conditions strictes : 10 mètres carrés par client, désinfection des mains, des courses en solitaire et pendant 30 minutes maximum.

Chez Ikéa, comme ailleurs, on avait établi un dispositif. On avait même augmenté à 20 mètres carrés la surface minimale par client mais encore fallait-il pouvoir faire respecter ces mesures. Malgré la présence d’une société de gardiennage, ça n’a pas été le cas. Les clients arrivaient seuls puis se regroupaient par famille dans le magasin. Les remarques du personnel étaient mal accueillies et, à l’extérieur, on a même assisté à des débuts de bagarre.

Réunion entre le bourgmestre et la direction du magasin

Comment éviter que de telles scènes se reproduisent les week-ends prochains ? C’était l’objet de la réunion entre le bourgmestre d’Awans, Thibaud Smolders, et la direction d’Ikéa. L’objectif était aussi d’éviter une mesure radicale, à savoir la fermeture obligatoire du magasin.

Les deux parties se sont mises d’accord pour une série de mesures. Ainsi, dès l’arrivée sur le site, un barrage filtrant vérifiera le nombre de personnes par véhicule, rappellera la règle et fera en sorte qu’une seule personne puisse faire les achats. Des contrôles policiers seront effectués. Une patrouille COVID sera présente sur le site du zoning commercial. On évoque même la police montée. Et, à l’intérieur du magasin, des policiers pourront également circuler et vérifier que chaque client effectue bien, seul, ses achats. Plus question de rappel à l’ordre mais, ici, on verbalisera directement, prévient la commune. Chaque contrevenant risque donc une amende de 250 euros.

Préparer ses achats sur le Net

Si acheter un vêtement ou des chaussures peut s’effectuer seul, investir dans une nouvelle chambre ou une cuisine, c’est plus compliqué. Pour la porte-parole d’Ikéa, c’est pourtant une simple question d’organisation : " vous pouvez très bien préparer vos courses via le site internet et donc déjà faire votre sélection et votre liste de courses avec même les numéros des rayons dans lesquels vous pouvez aller chercher votre marchandise. Tout est dans la préparation !", explique Julie Stordiau qui ajoute " la réunion a été très constructive et on se réjouit que le bourgmestre ait décidé de mettre en place plus de contrôles".

A vérifier sur place le week-end prochain.