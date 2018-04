Hiss & Pop: 3 Liégeois passionnés de 33 tours proposent leur vinyl box

Sortez de vos caves, vos 33 tours couverts de poussières... Ils redeviennent à la mode! En France, il s'est vendu l'année dernière 3,1 millions de vinyles, une augmentation de 56% par rapport à 2016. A Liège, trois jeunes trentenaires -Pierre Mulder, Laurent Thunus et Laurent Colson- sont de véritables amateurs de musique. Grâce à un crowfunding, ils ont lancé depuis 6 mois une start-up baptisée Hiss & Pop. Le principe: chaque mois, ces passionnés de sons sélectionnent un vinyle surprise qu'ils envoient à leurs abonnés. Ils sont jusqu'à présent une soixantaine. Folk, rock, jazz, hip-hop... Leur sélection est éclectique et fonctionne au coup de coeur. Avec un mot d'ordre: plaisir et découverte.