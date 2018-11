Heusy: les riverains disent "stop au bruit" et placent des banderoles ... virtuelles

C'est une démarche originale qui a été lancée par un comité de quartier d'Heusy, sur les hauteurs de Verviers. Depuis de nombreuses années, ces riverains de l'autoroute E42 se plaignent des nuisances sonores sur le tronçon Polleur-Ensival. Ils réclament la pose d'un revêtement antibruit. Et ils l'ont fait de façon plutôt insolite: ils ont en effet placardé des banderoles ... virtuelles!

Un photomontage pour dire "Stop au bruit", diffusé sur Facebook. Jacques Breuer, porte-parole du groupe de quartier Heusy-village: "Je me voyais mal fabriquer des banderoles qui font peut-être 20 mètres de long, aller les accrocher sur le bord de l'autoroute ou sur un pont. J'ai alors imaginé des images manipulées sur base de photos que j'ai faites sur le tronçon incriminé. Et je crois qu'on a atteint plus de personnes que si on avait mis les banderoles habituelles. Et c'est moins dangereux, et moins coûteux". Et la problématique est bien réelle: 70 décibels dans les jardins proches de l'autoroute.

Du côté de la Région wallonne, on confirme que ce tronçon entre Ensival et Polleur n'a pas été repris dans le plan infrastructure précédent, mais qu'il est considéré comme prioritaire dans le plan 2020-2024. Ne reste plus qu'à attendre le feu vert de la Région wallonne.