Heusy: décrochez la lune pour vos jolis moments

Aurélie Delhaye vit à Heusy où elle a, avec son compagnon, une entreprise en chauffage et sanitaire ce qui lui permet de rester, à la maison, avec ses petites 2 filles. Elle a, en plus, une activité qui occupe la moitié de son temps. Elle crée des affiches décoratives sur lesquelles sont reproduites la lune telle quelle était le jour d’une naissance.

Petit bout de lune, l’aventure d’une jeune maman

"Ma fille aînée est née après terme et ma deuxième petite fille est venue au monde trois semaines trop tôt. J’ai découvert un peu par hasard qu’elle était née juste après une pleine lune particulière, explique Aurélie Delhaye. Il s’agit d’une pleine lune bleue car c’est la deuxième pleine lune du mois. C’est un phénomène très rare, ce qui a fait que je me suis renseignée afin de savoir si cela avait pu avoir une incidence sur la naissance de ma petite fille. Ensuite, j’ai découvert une photo de cette fameuse pleine lune et j’ai trouvé l’image sympa. J’ai eu l’idée d’en faire un petit cadre pour sa chambre et une amie a trouvé l’idée géniale et m’en a demandé un pour son fils. Du coup, j’ai décidé de commercialiser ce concept".