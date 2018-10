Herve : Marc Drouguet sera bourgmestre de plein exercice

Herve Demain conserve sa majorité absolue à Herve, avec 14 sièges sur 25. C'est un de moins qu'il y a six ans. Et c'est le bourgmestre faisant fonction Marc Drouguet qui conservera le mayorat, mais avec une distinction notable. En effet, il a recueilli plus de voix de préférence (2.879) que le ministre Pierre-Yves Jeholet (2.370), qui poussait la liste. Ce dernier n'est donc plus en mesure d'être bourgmestre empêché.

Ensemble pour Herve obtient quant à elle 8 sièges. La ministre Marie-Martine Schyns, qui occupait la 12ème place sur la liste obtient le meilleur score avec 1.445 voix.

Le PS obtient lui trois sièges, c'est un de plus qu'il y a six ans. Un "effet Goblet" puisque Marc Goblet (dernier de liste) obtient 646 voix de préférence. C'est presque le double de sa tête de liste.