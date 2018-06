Herve Demain dévoile sa liste pour les communales: le bourgmestre (f.f.) tire, le ministre pousse

A Herve, les troupes du ministre wallon de l'économie se mettent en ordre de bataille pour les élections communales d'octobre. Comme il l'avait déjà annoncé, Pierre-Yves Jeholet poussera la liste Herve Demain. Et c'est l'actuel bourgmestre faisant fonction Marc Drouguet qui en occupera la tête. Parmi les 25 noms qui la compose, on retrouve tous les échevins et sortants ainsi que l'actuel président du CPAS, mais aussi 9 novices en politique. L'objectif de HDM (Herve Demain) est de conserver sa majorité absolue (15 sièges sur 25).