Herve-Battice : avis communal négatif pour le projet d'éolienne sur le terrain de Fibreglass

Il n’y aura finalement peut-être pas d’éolienne "Aux Haies" à Battice.

Le terrain, situé en zone agricole, appartient à la société 3B-Fibreglass. Fin de l’année dernière Luminus avait introduit une demande de permis unique pour construire là-bas une éolienne destinée à alimenter l’usine voisine de Fibreglass et à réinjecter le surplus d’électricité dans le réseau.

180 mètres de haut

L’éolienne devrait atteindre 180 mètres de haut en bout de pâle. Ce projet a directement suscité une levée de boucliers des riverains et au-delà car, située en hauteur, dans un paysage dégagé, elle serait visible de très loin. L’enquête publique s’est achevée le 4 mai. Elle a donné lieu à 116 réclamations. Deux pétitions d’un total de plus de 1200 signatures ont également été jointes à cette enquête. Par contre, 267 personnes ont fait part de leur soutien à ce projet.

La Région wallonne tranchera

Le collège communal devait rendre un avis. Il l’a fait ce jeudi et il est négatif. Le collège communal de Herve explique "qu’il soutient les projets visant la production d’électricité par des sources renouvelables. Qu’il n’est pas opposé au principe d’implantation d’éolienne sur son territoire mais qu’ici, il ne dispose pas de garanties effectives quant à l’absence d’impacts pour la population riveraine et le milieu naturel." Les autorités herviennes estiment qu’une telle éolienne "impacterait de manière anormale et disproportionnée le paysage environnant, paysage auquel nous accordons une valeur légitime", ajoute le bourgmestre.

L’avis du collège est donc défavorable mais la décision finale reviendra aux fonctionnaires technique et délégué de la région wallonne.