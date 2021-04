Herve : aromathérapie et produits naturels chez un "apothicaire du bien-être"

"L’aromathérapie vient des plantes, des fleurs, ce qui était vraiment la base de toute notre pharmacie actuelle, mais qui est devenue chimique. Ça part des huiles essentielles. Il y a un retour aux sources. Je ne suis pas contre les médicaments, on en a besoin pour certaines choses, mais il y a moyen d’éviter beaucoup de problèmes de peau, de santé, de cheveux… Uniquement avec une alimentation correcte et des bons produits. "

A Herve, le bien-être a un parfum d’huiles essentielles… Avec l’ouverture début avril, d’un magasin de produits naturels dans le centre de la commune. Inspiré des officines du siècle passé, "Li p’tite botike" privilégie les circuits courts et les producteurs locaux. Aromathérapie, herboristerie, alimentation biologique ou naturopathie sont des pratiques de plus en plus répandues. Baptisé "L’Apoticåre", le magasin proposera aussi bien des recettes de grand-mère pour soigner les bobos que des soins pour la peau, les cheveux, des compléments alimentaires ou des huiles essentielles. Pascal Joris suit une formation en aromathérapie.

L’Uliège envisage un certificat en aromathérapie

L'Uliège envisage un certificat en aromathérapie

Olivia Jansen est spécialiste en phytothérapie du département pharmacie de l’Uliège : "L’aromathérapie fait partie de la phytothérapie, et à ce titre, elle est enseignée dans le cadre du cours de pharmacognosie aux étudiants en sciences pharmaceutiques, en troisième bac. Mais il faut avouer qu’il ne s’agit que d’une petite partie de ce cours. C’est donc plutôt une introduction à l’aromathérapie qu’un cours complet d’aromathérapie clinique qui est enseigné à ce stade.

Des extraits très concentrés avec des précautions d’emploi

L’aromatologie est utilisée en soins d’accompagnement notamment en soins palliatifs et en oncologie. "Il y a un regain d’intérêt général au niveau de la population pour tout ce qui est naturel, tout ce qui est médecine "douce" ces dernières années. "Douce" entre guillemets parce que quand on parle d’aromathérapie, ce sont des extraits qui sont très concentrés en molécules bio-actives, et il y a donc de nombreuses précautions d’emploi à respecter, et ce serait en effet une bonne chose que les professionnels de santé soient suffisamment formés à l’aromathérapie. On a en effet quelques demandes au niveau de l’université de Liège de professionnels de santé qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances et leurs compétences en la matière. Et on envisage de mettre en place, comme d’autres universités peut-être aussi en Wallonie, un certificat d’université justement qui se focaliserait sur la phytothérapie et l’aromathérapie également.

Je peux conseiller mais je ne suis pas médecin

Pascal Joris rassure. Pas question de se substituer à la médecine : "ce n’est pas moi qui vais décider de votre santé, il me faut un protocole. Ce n’est pas moi qui vais vous dire : vous avez un cancer, vous avez un problème aux intestins. Vous venez avec les conseils d’un médecin ou d’un nutrithérapeute. Je peux conseiller certaines choses, mais je ne suis pas médecin, et je ne serai jamais médecin." Dans sa "p’tite botike", la philosophie, c’est d’abord le bien-être et les produits naturels.