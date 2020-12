Herve annule la cavalcade pour la deuxième fois

Vous n'entendrez ni sabots, ni sonnailles en avril prochain dans les rues de Herve. La 145ième cavalcade qui aurait dû se tenir les 2, 3, 4 et 5 avril 2021 est annulée. C'est l'épidémie qui est en cause. Il est impossible d'organiser la manifestation carnavalesque sans savoir si le virus sera maîtrisé. "Malheureusement, c'est la deuxième année consécutive que nous l'annulons" regrette le bourgmestre Marc Drouguet. "Le contexte actuel ne nous donne pas toutes les garanties pour pouvoir l'organiser de manière efficace et en toute sécurité."

Le président du syndicat d'initiative, qui organise la cavalcade chaque année, regrette mais approuve la décision d'annuler l'édition 2021 de la cavalcade : "la réalité de l'organisation d'un événement comme celui de la cavalcade fait que nous devons commencer les préparatifs en septembre de l'année qui précède" explique Romuald Lorquet.

Il faut se voir pour préparer les chars, il faut signer des contrats avec les groupes musicaux et folkloriques, et aussi avec les équipages de chevaux, qui viennent parfois de loin, tout ça dans la plus totale incertitude. Le virus sera-t-il maîtrisé en avril prochain ? Personne n'en sait rien. Les carnavals 2021 s'annulent les uns après les autres.

"On a trente à quarante mille visiteurs le jour de la cavalcade" rappelle le bourgmestre Drouguet. "On ne prendra aucun risque par rapport à la sécurité de nos habitants et des spectateurs". A Herve, la prochaine cavalcade, si tout va bien, ce sera dans un an et demi.Romuald Lorquet compte mobiliser l'énergie des bénévoles pour organiser le retour des chevaux et des chars à Herve en 2022.

Les organisateurs du carnaval de Tilff ont eux aussi annoncé que l'édition 2021 était annulée.