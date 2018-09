Herstappe: la commune où l'on n'a plus voté depuis... 2006 !

Cela faisait 12 ans que les 88 habitants de Herstappe n’avaient plus voté aux communales. La liste d’unité rassemblant tous les candidats pour la minuscule commune permettait d’éviter de devoir organiser un scrutin. Mais cette année, coup de tonnerre ! Une seconde liste a vu le jour.

En tout, 11 candidats ( 7 sur la liste du Bourgmestre Claudy Prosmans, 4 sur la seconde) pour 72 votants.

Mais pourquoi n'a-t-on pas voté pendant 12 ans?

Herstappe se situe en région flamande, dans la province du Limbourg. Et en Flandres, depuis 2006, si le nombre de candidats est égal au nombre de sièges, il n'y a pas besoin de voter, car ils sont désignés d'office comme conseillers communaux. Le nombre de voix de préférence n'a aucune influence: ce sont les conseillers communaux qui désignent le bourgmestre.

Lors des dernières élections, le Bourgmestre présentait sa liste de 7 personnes, pour 7 mandats disponibles... Les élections communales n'avaient donc pas lieu.

Herstappe: hameau ou commune?

Même si elle ne représente que quelques rues et 88 habitants (pas un magasin, pas une école, pas un home pour personnes âgées), Herstappe est bel et bien une commune. En 1977, lors de la grande fusion des communes, Herstappe a été conservée en vertu du régime de facilité linguistique. Elle est située dans la province du Limbourg, à quelques kilomètres de la province de Liège et compte donc autant de francophones que de néerlandophones.

Dans 3 semaines, aux urnes!

Le moins que l'on puisse dire c'est que le calme règne dans le village. La maison communale était fermée aujourd'hui, le Bourgmestre indisponible, les rues vides... L'effervescence des élections n'est pas arrivée jusque là.

Et ne cherchez pas de panneaux d'affichages pour les photos des candidats, c'est inutile, ici, tout le monde se connaît.

Les 72 votants sont donc attendus dans l'isoloir le 14 octobre comme dans les 588 autres communes du pays.... Reste à savoir qui emportera le scrutin... Les quelques habitants rencontrés ce matin, en tout cas, avaient l'air plutôt démotivés... Certains nous confiant même, qu'ils n'iraient pas voter....