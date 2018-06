Herstal: un projet de musée à la FN pour exposer voitures, motos et armes

"Nous avons ici une voiture fabriquée à la Fabrique Nationale à Herstal. Elle est de 1925 et c’est le modèle 1300. Toute la carrosserie est en bois. Elle roule encore bien, elle est impeccable. Je voulais absolument une voiture liégeoise et j’en suis fier" s’exclame Michel Marcourt, l'heureux propriétaire d'une FN décapotable.

Robert Sauvage, gérant de la fondation de la FN - © Erik Dagonnier

"Nous avons ici une Berline FN de 1929 avec onze chevaux de 14 à 50 cm³ qui fait partie de la collection Ars Mechanica qui est la fondation de la FN. Nous avons gagné quatre fois la Coupe du Roi aux 24h de Francorchamps en automobile. Dans ce patrimoine, on a énormément d’archives papiers et photographiques. Mais aussi une collection d’armes et un début de collection de véhicule avec une dizaine de voitures, une vingtaine de motos d’où notre ambition d’en faire un musée dans les années qui viennent" précise Robert Sauvage, le gérant de la fondation de la FN.