Herstal : Les mesures Covid coûteront presque un million d'euros au budget de la ville

Herstal : un budget 2021 à l’équilibre mais "une situation financière préoccupante" pour le bourgmestre Frédéric Daerden. Lors de leur présentation du budget à la presse, les autorités communales ont détaillé les dépenses et recettes prévues pour l’année prochaine. Le budget annonce 69, 825 millions de recettes pour 67, 633 millions d’euros de dépenses et un boni à l’exercice propre de 818.000 euros.

Un budget 2021 à l’équilibre mais une "situation financière préoccupante"

"Si le budget reste à l’équilibre, explique l’échevin Franco Ianeri, c’est grâce à dans L’utilisation de la provision de 510.000 euros qui restait et de 1,375 million d’euros du fonds de pension d’Ethias. Mais aussi à une diminution des dépenses de fonctionnement." La dotation du CPAS (qui représente environ 10% du budget) sera majorée de 2%. Avec un euro de plus à l’heure en 2021, les accueillants extrascolaires gagneront 11,97 euros de l’heure. L’objectif à terme, est de 14 euros/l’heure.

Chèques commerces, exonération de taxes, primes… Des mesures Covid en 2021

En 2020, la ville de Herstal a consacré 550.000 euros à diverses mesures Covid : exonérations de taxes (195.000 euros), chèques commerces (100.000 euros), opération place aux artistes (23.000 euros), 2 masques par habitant (112.000 euros), prise en charge des déchets organiques (50.000 euros), exonération des loyers pour les clubs sportifs, la piscine, les terrasses, les forains… (70.000 euros).

Plusieurs de ces mesures seront reconduites en 2021 pour un total de 395.000 euros dont aussi 100.000 euros de primes directes aux commerçants et 100.000 de chèques commerces. A noter que la crise Covid a fait augmenter le nombre de bénéficiaires du CPAS dont le financement a été compensé par un million d’euros versés par le fonds fédéral.

Trouver des fonds pour le tram et le site des ACEC

Parmi les 28,77 millions d’euros consacrés au budget extraordinaire, notons l’aménagement du Parc Browning et de la place Gilles Gerard (3,3) et l’extension de l’école Jacques Brel. Le bourgmestre Frédéric Daerden a aussi insisté sur la volonté de la ville de trouver des investissements et des subsides extérieurs (provinciaux, wallons et/ou européens) pour booster sa commune en prolongeant le tram jusque Herstal et pour réhabiliter le site des ACEC.