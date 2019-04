Herstal: la cyberattaque contre la clinique André Renard a coûté cher

Trois semaines plus tard, la clinique André Renard, à Herstal, tire le bilan de l'attaque informatique qui l'a touchée dans la nuit du 10 au 11 mars derniers.

Les données médicales intactes

Aujourd'hui, 90% des applications informatiques sont rétablies. Avec cette bonne nouvelle: les données médicales n'ont pas été touchées par le virus. Et non seulement elles n'ont pas été détruites, mais les informaticiens sont certains qu'aucune donnée médicale n'a pu "être aspirée" par le pirate, c'est important.

Ce pirate, on ne sait toujours pas qui il est ni d'où il vient. Et la police a expliqué que le retrouver serait très difficile. On suppose qu'il est russe ou ukrainien. C'est ce que montre son adresse IP et les heures auxquelles il a travaillé. Mais on sait aussi qu'il est parfaitement possible de faire travailler un ordinateur à distance. Les pays de l'est ne sont donc qu'une hypothèse.

Cent millions de fichiers cryptés

Pour rentrer dans le système informatique, le pirate informatique a réussi à casser un mot de passe. Il est alors entré dans une machine, et de là dans une septantaine d'autres. Et il a crypté pas moins de cent millions de fichiers. La clinique André Renard était très fière d'être devenue "zéro papier". Ici, il a fallu revenir quinze ans en arrière. Quand un médecin voulait consulter une radio, il ne pouvait plus la voir sur son écran, il devait se déplacer. Même les barrières du parking ne fonctionnaient plus.

Pour décrypter les fichiers, le pirate demandait une rançon. Une rançon qui n'a pas été payée. "Ce serait encourager d'autres attaques" nous a expliqué le directeur. Les services informatiques se sont au contraire battus contre le virus. Ils ont coupé tous les accès extérieurs et ils l'ont empêché aussi de se propager vers les autres serveurs.

Un coût de 300.000 euros

Et finalement, le fait que l'attaque ait eu lieu de nuit, ça a en quelque sorte aidé les informaticiens de la clinique. Car les backups du jour étaient terminés. Et que ce sont ces copies de sécurité qui ont permis de restaurer tout le système. Mais cela prend du temps. Le responsable informatique explique qu'il a dû inspecter plus de 500 postes.

En tout, l'hôpital estime que l'attaque lui a coûté 300.000 euros.