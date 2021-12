Herstal: la clinique André Renard sature toujours et la direction digère mal les menaces de sanctions

A Herstal, la clinique André Renard travaille toujours à flux tendu. Fin de semaine dernière, elle avait même décidé de fermer ses urgences pour soulager le personnel soignant.

Menacée de sanction, la direction avait fait marche arrière. Une direction qui ne digère toujours pas cette manière d'agir.

On espérait une autre réponse que des menaces

Et les sanctions auraient pu être lourdes: des peines d'amendes et même d'emprisonnement. Docteur Thierry Lemineur, directeur médical et médecin chef des soins intensifs: "C'est une déception, c'était un appel à l'aide. On savait bien que ça n'allait pas être solutionné en deux ou trois jours, bien entendu, mais on espérait une autre réponse que des menaces".

La population, elle, a toujours soutenu la clinique dans sa démarche. Une réaction qui a fait chaud au cœur au personnel: "Très clairement. Ça, on ne s'y attendait pas. On se doutait bien que les patients comprendraient. Ils connaissent l'hôpital, c'est un hôpital de proximité, et donc ils voient aussi ce qui s'y passe. Mais une telle manifestation de soutien nous a vraiment fait chaud au cœur et a fait comprendre que nous avons pris de bonnes décisions".

15 lits fermés

Et pourtant, la situation n'a pas changé: cette semaine encore, la clinique est à saturation. D'autant qu'elle a dû fermer 15 lits dans différentes unités pour soulager le personnel et maintenir les urgences.

La clinique André Renard pourrait engager. Elle a notamment sollicité les agences d’intérim, mais il y a pénurie de personnel infirmier. Une situation à laquelle sont confrontés la plupart des hôpitaux.