Herstal : la clinique André Renard ferme ses urgences jusqu’à lundi

A Herstal, la clinique André Renard vient de décider de fermer ses urgences. Et ce jusqu’au moins lundi.

La situation est devenue très critique. L’établissement hospitalier n’est plus en mesure d’accueillir de nouveaux patients. L’activité chirurgicale a été réduite.

En cause, la pénurie et l’épuisement du personnel.

Dans son communiqué, la clinique réclame l’arrêt de ce qu’elle nomme "des mesures vexatoires". A commencer par la vaccination obligatoire du personnel soignant. Thierry Lemineur, Directeur Médical et responsable des soins intensifs à la clinique André Renard: "Il y a un an d'ici, on a demandé aux infirmières qui étaient positives pour le Covid de venir travailler, de venir renforcer les équipes en place, et maintenant on leur dit, si vous n'êtes pas vaccinées, on va vous virer. On ne remet pas en cause l'efficacité et la nécessité d'une vaccination, bien entendu, mais celle-là, et d'autres mesures, sont prises comme vexatoires. Le monde hospitalier n'est pas valorisé, les écoles d'infirmières sont vides actuellement, on augmente le nombre d'années d'études, il y a le numerus clausus, tout ça ne peut pas aller".

Le ministre de la Santé réagit

Le cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui dit déplorer cette situation, a toutefois réagi fermement, jeudi soir. "Chaque fois que l'hôpital va refuser de prendre en charge un patient transmis par le 112, l'inspecteur d'hygiène du SPF Santé publique pourra établir un PV pour infraction à la loi de 1964 sur l'aide médicale urgente et l'envoyer au parquet ainsi qu'à la clinique André Renard", fait-il savoir.