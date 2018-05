Herstal : inquiétudes chez Mecamold, les salariés en grève

Les 152 travailleurs de l'entreprise Mecamold à Herstal sont inquiets pour leur avenir. Ils ont décidé d'arrêter le travail pour une durée indéterminée. L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de moules pour pneus, vient tout juste d'être revendue par le groupe japonais Bridgestone. L'acheteur : Keravalon, une société française, spécialisée dans la reprise d'entreprises en difficultés.

Les salariés de l'entreprise, quelque 110 ouvriers et 40 employés, estiment aujourd’hui avoir très peu d'informations sur les intentions de ce repreneur et soulignent qu'il ne s'agit "pas du tout d'un industriel". Ils craignent, à terme, des licenciements, une réorganisation du travail et une baisse des salaires. Dans le cadre d'une cession d'entreprise, la loi Belge garantit la continuité des activités et le droit des travailleurs, mais ces garanties "ne valent qu'à très court terme", estiment les syndicats.

La société Mecamold bat de l'aile depuis plusieurs années, ses finances sont dans le rouge. La faute à la concurrence d'autres usines, ailleurs dans le monde, mais aussi à une "mauvaise gestion" de la part des dirigeants, selon les syndicats. Keravalon doit prendre dès ce vendredi les commandes de l'usine, implantée dans le zoning des Hauts-Sarts. Une rencontre entre les nouveaux administrateurs et les représentants des salariés devrait avoir lieu dans la foulée.