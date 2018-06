Herstal-E40/A3: modifications des conditions de circulation

Suite au chantier en cours à hauteur de l’échangeur n°34 Hauts-Sarts/Hermée, les conditions de circulation seront modifiées dans les mois à venir dans cette zone. Cet échangeur stratégique permet notamment de connecter l’autoroute E40/A3 et le parc d’activité économique des Hauts-Sarts, le plus important de Wallonie.

Quel est l’objectif de ces travaux et à quoi vont-ils servir ? " Cela va résoudre des problèmes de fluidités et de remonter de fils qui se posaient à cet endroit. Nous allons travailler au niveau de la sortie 34 depuis l’accès qui vient de l’E40 depuis Aachen pour élargir cette sortie et lui ajouter une seconde bande qui permettra de rejoindre un nouveau by-pass que nous allons créer. Il sera un accès direct vers la rue d’Hermée et vers le zoning " répond Heloïse Winandy, la porte-parole de la SOFICO.

Les travaux ont débuté au début du mois d’avril dernier mais n’ont jusqu’ici pas impliqué de fortes incidences sur le trafic : il était possible de réaliser les premières opérations hors chaussée, ou en déviant la voirie, ou de nuit. Les phases à venir, engendrant un impact plus conséquent pour les usagers, ont été regroupées pendant les congés scolaires, de manière à alléger au maximum l’incidence des travaux.